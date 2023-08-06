黃王配無緣決賽仍袋銅

在成都舉行的世界大學生運動會，昨日網球賽場上演混雙4強激戰，香港組合黃澤林／王康怡力戰1小時44分鐘後，以1比2不敵中國的金雨全／湯千慧，4強止步，但仍奪得一面銅牌，是港隊今屆世大運第10面獎牌，目前累積3金1銀6銅，在獎牌榜排名14。

黃澤林和王康怡日前在單打失利，前者32強倒灶出局，後者在16強因身體不適棄權，專注雙打賽事。兩人首度合作，在混雙愈打愈有，連挫捷克和澳洲組合，闖入4強，在不設銅牌賽下已早早鎖定獎牌。

4強不敵中國組合 昨日港將面對中國的金雨全／湯千慧，「黃王配」首盤開出5球Ace，以7比5先拔頭籌，惟第二盤狀態下滑，被對手兩次打破發球局，被扳平4比6，需要進行「搶十」，結果再以5比10告負，未能躋身決賽「搶金」，但就袋銅而回，這是港隊今屆世大運第10面獎牌，繼續刷新歷屆紀錄。港網球隊曾於2017年世大運男雙（黃俊鏗／楊柏朗）、2019年女單（張瑋桓）和女雙（張瑋桓／伍曼瑩）摘銅，連同今屆的混雙銅牌，已連續3屆在世大運獲得獎牌。

文：許思彤、圖：中國香港大專體育協會提供