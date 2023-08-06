周三鬥小紅魔港U18有名單
2023賽馬會青少年精英匯本周舉行，香港U18周三晚在旺角大球場出擊，與曼聯U16交鋒。足總昨日公布代表隊決選名單，20位入選者不乏具港超經驗的球員，包括周子謙、陳耀祖及楊棟棋等。
主教練張益明：要抱挑戰心態
為應付周三火併「小紅魔」，香港U18今日起一連3日在將軍澳足球訓練中心進行備戰。球隊昨日與深水埗「拍跳」，淨吞兩蛋而回，主教練張益明透露：「佢哋今個月1號先展開訓練，落到場都叫達到教練要求，但仲要啲時間去適應戰術。」談到將與曼聯小將交手，「張Sir」形容機會難逢，同時盼球員抱着挑戰的心態：「我哋會提醒佢哋保持狀態，盡力去踢，雖然呢個係好好嘅學習機會，都要有挑戰對手嘅態度，爭取勝利。」
港隊U18決選名單
門將：劉偉翰、潘尚希
場區球員：陳浩嘉、陳耀祖、趙正宇、周軒瑜、周子謙、何東霖、林千裕、劉浩揚、李俊霆、梁立天、梁羿童、馬阡皓、吳宇曦、曾俊軒、黃琛喆、胡賢沐、嚴天健、楊棟棋
圖、文：鄧文滔
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