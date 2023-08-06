周三鬥小紅魔港U18有名單

主教練張益明：要抱挑戰心態

為應付周三火併「小紅魔」，香港U18今日起一連3日在將軍澳足球訓練中心進行備戰。球隊昨日與深水埗「拍跳」，淨吞兩蛋而回，主教練張益明透露：「佢哋今個月1號先展開訓練，落到場都叫達到教練要求，但仲要啲時間去適應戰術。」談到將與曼聯小將交手，「張Sir」形容機會難逢，同時盼球員抱着挑戰的心態：「我哋會提醒佢哋保持狀態，盡力去踢，雖然呢個係好好嘅學習機會，都要有挑戰對手嘅態度，爭取勝利。」