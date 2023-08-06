on.cc東網直播泰國之旅最後閱兵 傑志強戰達叻爭食尾胡

傑志新兵 奧拿斯（左）

上季港超「3冠王」傑志為備戰新球季，特意遠赴泰國集訓，今日迎來季前熱身賽最後一站，面對新季升上泰國T1聯賽的達叻。連場友賽所見，「藍鳥」表現未算太突出，但眾將經歷密集賽程下，狀態已逐步提升，有望踢出漂亮一仗，為新季壯聲威！（on.cc東網周日晚6時按次收費直播）

傑志上仗憑米基爾及祖連奴入球，兩度領先下9分鐘內連失兩球，最終以2比3不敵T1新丁鳥泰他尼。總監兼主教練朱志光認為球員經歷8日4戰的艱苦賽程，偶爾出現犯錯亦無可避免：「尾段後防都有試陣，換咗啲唔同嘅人，失兩球當然係大意，我唔係搵藉口，但賽程真係好密，有啲球員甚至平均踢咗180至230分鐘，今次係一個好好嘅鍛煉。」

朱志光：球員狀態提升緊 來到泰國之旅最後一仗，「朱Sir」指對今次集訓感到滿意，因為球員狀態正不斷提升，惟失球數字比預期多，回港後不排除再安排與港超球隊進行友賽。他又提到早前面對的泰國球隊，比賽皆十分認真，以及熟悉「藍鳥」踢法，相信今仗對手達叻亦會繼續在前場積極逼搶，絕不容易應付。

前鋒潘沛軒上仗後備入替下，錯失多次黃金機會，包括補時階段起腳射中門楣，他表示會再接再厲，力爭為球隊取勝：「其實狀態恢復得唔錯，但埋門同入楔時間仲要改善。今季『朱Sir』對我要求都冇乜變，希望憑我嘅活力同速度，幫隊友拉開空位，有機會就嘗試起腳。」

達叻上季棄戰兩大盃賽，專攻聯賽下，成功以T2亞軍身份直接升班。球隊新季陣容大變，雖有9名新兵加盟，但全屬泰國聯賽的中庸球員，同時後防主力、曾效力標準流浪半季的日本球員片野寬理，以及上季在聯賽獨取12球的埃及射手艾森已告離隊，實力未見提升，他們近3場熱身賽未嘗一勝，當中只入一球，近況平平，希望憑體力化踢法與傑志周旋。

文：李浚湣

傑志翼鋒 明加索夫（右二） 達叻箭頭 高漢