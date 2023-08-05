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澳洲羽賽鄧謝配8強止步
昨日澳洲羽毛球賽，香港混雙拍檔鄧俊文／謝影雪以0比2不敵南韓組合徐承宰／蔡侑玎，無緣4強。世界排名23的「鄧謝配」近兩次皆擊敗這對排名第5南韓組合，惟今仗失誤較多，終以局數18比21及9比21見負，8強止步。
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