澳洲羽賽鄧謝配8強止步

昨日澳洲羽毛球賽，香港混雙拍檔鄧俊文／謝影雪以0比2不敵南韓組合徐承宰／蔡侑玎，無緣4強。世界排名23的「鄧謝配」近兩次皆擊敗這對排名第5南韓組合，惟今仗失誤較多，終以局數18比21及9比21見負，8強止步。