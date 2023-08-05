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MJ賣黃蜂勁賺10倍離場
NBA傳奇米高佐敦（MJ）結束13年班主生涯，黃蜂周四發聲明表示，球隊股權交易已經完成，消息指MJ出售的股份估值約30億美元（約234億港元）。米高佐敦2006年入主黃蜂前身山貓，2010年用2.75億美元成為球隊最大股東，今次賣盤意味他勁賺10倍離場。
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