宜嘉歸隊標準流浪拍跳挫冠忠南區

卡丹奴域伊巴謙各建一功

流浪15分鐘先開紀錄，卡丹奴域推過南區門將伍瑋謙後射入空門，僅2分鐘後，新兵李毅凱交出長傳，伊巴謙禁區內控定再笠射得手，流浪淨勝兩球而回。林嘉緯及盧均宜早前帶青年軍到日本沖繩特訓10日，是役才歸隊並踢了半場，賽後「嘉緯」承認狀態未足：「始終飛咗成10日，就算過到去有自己訓練，比賽狀態同投入感都要重新搵番。」距離對海防ＦＣ的「亞冠盃」外圍賽不足兩周，他指全隊皆積極備戰，有信心於主場晉級。他又提到前傑志隊友李毅凱的加盟甚有幫助：「佢有用波能力，有時反擊都利用到呢個優點。」