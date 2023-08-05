宜嘉歸隊標準流浪拍跳挫冠忠南區
兩支港超球隊標準流浪及冠忠南區，昨日於將軍澳足球訓練中心「拍跳」，最終流浪憑卡丹奴域及伊巴謙入波，以2比0取勝。剛歸隊的流浪中場林嘉緯，賽後承認要時間重拾狀態。
卡丹奴域伊巴謙各建一功
流浪15分鐘先開紀錄，卡丹奴域推過南區門將伍瑋謙後射入空門，僅2分鐘後，新兵李毅凱交出長傳，伊巴謙禁區內控定再笠射得手，流浪淨勝兩球而回。林嘉緯及盧均宜早前帶青年軍到日本沖繩特訓10日，是役才歸隊並踢了半場，賽後「嘉緯」承認狀態未足：「始終飛咗成10日，就算過到去有自己訓練，比賽狀態同投入感都要重新搵番。」距離對海防ＦＣ的「亞冠盃」外圍賽不足兩周，他指全隊皆積極備戰，有信心於主場晉級。他又提到前傑志隊友李毅凱的加盟甚有幫助：「佢有用波能力，有時反擊都利用到呢個優點。」
南區主教練楊正光坦言感到辛苦：「流浪好專注防守，我哋要學吓點撕破對方防線，今日就算輸波，但係一次好好嘅練習。」經過3場友賽後，「光Sir」認為進度良好，南區下周四將前赴梅州集訓，期間會進行兩場友賽。圖、文：李浚湣
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