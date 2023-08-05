世大運港隊連環報捷 張家朗花劍摘金

在成都舉行的世界大學生運動會，港隊昨日連環報捷，網球混雙拍檔黃澤林／王康怡強闖4強鎖定獎牌，網球隊連續3屆「有牌落袋」；至於男子花劍更是「雙喜臨門」，張家朗與蔡俊彥4強相遇，前者獲勝後再於決賽擊敗法國劍手，勇奪金牌，隊友蔡俊彥亦摘銅而回，為香港喜添兩牌。

昨日世大運上演男子花劍個人賽，港隊派出張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及李逸朗出戰，世界排名第7的張家朗被列為頭號種子，小組全勝直入次圈，再連挫中華台北、匈牙利和法國劍手，4強與蔡俊彥合演「香港打吡」。後者被列作2號種子，16強淘汰師弟李逸朗，4強戰兩位港將鬥得精彩，惟張家朗始終技高一籌，贏15比12闖入決賽，與法國劍手Pierre Loisel爭金。

蔡俊彥收穫銅牌 決賽張家朗初段落後2比4，換劍後重整節奏，連取5分反超前。Pierre Loisel防守反擊接連得分，重新領先11比8。惟張家朗盡顯「Comeback King」風範，追成12平手，加上對手累積兩面黃牌被罰，港將增添1分。張家朗乘勢而上，終以15比12獲勝，為香港男花隊首奪世大運金牌，亦是港隊今屆賽事第3金，摘銅而回的蔡俊彥，第3次參加世大運終一嘗獎牌滋味。

張家朗賽後表示贏得金牌感到高興，由於之前在意大利出戰世錦賽，今次世大運要先克服時差。他特別提到自己「唔鍾意輸」，決賽眼看對手準備充足，心態上更加做好自己，終成功摘金而回。文：許思彤、余樂詩／圖：中國香港大專體育協會提供