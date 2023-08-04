迪加拿被逐香港金牛作客負河南

香港金牛前晚在全國男子籃球聯賽（ＮＢＬ）作客河南賒店老酒，在洋將迪加拿被逐離場下，以92比96落敗，今晚回歸主場鬥陝西信達，力求重上勝軌。

後備上陣的迪加拿表現搶鏡，與張昊、畢繼光包辦金牛首節全部得分，包括接應楊睿騏傳球，射入壓哨球，首節金牛領先22比19。之後河南站穩陣腳，兩個外援埃利斯和約翰遜內外夾擊，半場分別取得12分和11分，僅落後44比45完第2節。

今晚回師主場鬥陝西信達 換邊後，河南打出一段10比0攻勢，金牛靠迪加拿硬闖禁區追分，這位「馬爾他巨獸」單節轟入11分，加上陳雨生扮演奇兵，金牛搶回主導權並領先66比60。可惜第4節中段，迪加拿在一次進攻中推跌馮博帆，被判二級惡意犯規驅逐離場，令金牛實力和士氣銳減，主隊一口氣拉開雙位數差距，金牛力追不果，終以92比96飲恨。

金牛有5人得分上雙，迪加拿交出「雙雙」30分15籃板，張昊攻入18分，陳雨生和畢繼光各得13分。金牛目前累積4勝9負，跌到聯盟11位，僅高於武漢錕鵬，今日回歸主場鬥陝西信達。