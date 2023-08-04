鄧謝配澳洲賽殺入8強
昨日澳洲羽毛球公開賽，香港混雙拍檔鄧俊文/謝影雪和李晉熙/吳芷柔命途各異，「鄧謝配」輕取印尼組合，打入8強，「李吳配」不敵中國組合，16強止步。
隨着男單的伍家朗、李卓耀和陳延澤相繼出局，混雙項目成為港隊希望。世界排名23的鄧俊文/謝影雪首圈力挫印尼的Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati，次圈迎來另一印尼組合Praveen Jordan/Melati Daeva Oktaviantiy。雙方過往5次交手，「鄧謝配」取得4勝，今場同樣贏得輕鬆，早早搶佔主動，以21比13先拔頭籌。「鄧謝配」第二局未有手軟，以刁鑽球路讓對手毫無還擊之力，以21比10勝出，僅花27分鐘直落兩局打入8強，將對上3號種子、南韓好手徐承宰/蔡侑玎。
李晉熙/吳芷柔16強畢業
不過，李晉熙/吳芷柔面對世界排名第8的中國組合蔣振邦/魏雅欣，未能嘗到甜頭，力戰30分鐘，以17比21、14比21落敗，16強止步。
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