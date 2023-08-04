漢友驚天逆轉擒崇德飛鷹

昨晚男子高級組銀牌賽，漢友和崇德飛鷹在「復活區」相遇，漢友上演驚天逆轉，第四節一度落後9分下，打出一段17比0的攻勢，以71比66擊敗對手，將對上南華和香港東方之間的負方。

漢友連續3季全華班，陣中或許沒有頂尖球星，但全民皆兵，溫梓豐和蔡駿賢強攻籃下，殷兆俊快攻，首節領先16比15。飛鷹洋將奧斯汀上場面對滿貫，單節狂轟20分，今場出奇慢熱，第二節才射入罰球正式「開機」。漢友未有自亂陣腳，殷兆俊充當箭頭，朱浩雯和馬嘉聰適時提供三分火力，半場領先37比34。

尾場康仁福建挫建龍飛馬 換邊後，飛鷹的楊文綱扮演「X Factor」，射入3球三分，包括一球「3+1」掀起高潮，一度拉開9分差。但漢友展現韌力，溫梓豐、蔡駿賢和殷兆俊輪流殺入籃下，竟打出一段17比0的攻勢，反超前69比61。奧斯汀沉不住氣被判技術犯規，即使末段多次博到罰球，但命中率平平，以66比71落敗，結束銀牌之旅。

今仗漢友打出漂亮的團隊籃球，殷兆俊15投8中，攻入17分，鄺錦昌、黃銘德、溫梓豐和蔡駿賢各得9分。至於尾場康仁福建以62比54擊敗建龍飛馬，前者下仗會鬥永倫或滿貫的負方。圖、文：余樂詩、許思彤