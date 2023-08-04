晉峰簽3位本地兵何信賢：組軍完成

港超聯球隊晉峰今夏積極組軍，繼於6月尾公布簽入布雷迪（前譯史密夫）、 岡村晏登、艾欣、凱基（前譯列比路）、金相佑5名外援，以及找來河赫俊接任主教練後，昨日再在Facebook 專頁宣布，簽入3名本地球員袁世傑、曾俊軒及林樂賢，總教練何信賢指來季組軍已經完成。

總教練何信賢受訪時表示︰「完成㗎啦！差唔多已經滿晒球員註冊名額。今年簽咁多人，但其實好多都係年輕球員，希望喺新教練指導下，睇吓邊班球員快啲成長，爭取多啲上陣機會。」「何Sir」又指3名本地球員具備一定實力，對球隊十分重要：「我好細個就識曾俊軒，佢係一個幾有天分嘅右後衞；而林樂賢已經喺香港U23證明過實力，幾有潛質；袁世傑係一個好好嘅前鋒，又屬於港隊五人足球代表隊成員，今次招攬希望佢可以雙線發展，暫時預計林樂賢同『世傑』，下季都多機會出場。」