一姐負傷上陣搏到盡 杜凱琹何鈞傑混雙奪銅

香港乒團又有牌攞！昨日成都世界大學生運動會乒乓球混雙，香港組合何鈞傑夥拍「一姐」杜凱琹打出驚喜，以直落4比0力挫日本組合橫谷晟及木村香純，晉級4強。雖然兩人其後在4強戰以局數0比4不敵中國的薛飛/王曉彤，無緣決賽，但由於賽事不設銅牌戰，為香港乒乓球隊收穫今屆第2面銅牌。

杜凱琹日前於女單64強時手肘受傷退賽，昨日這位「香港一姐」出戰混雙8強時亦需要包紮右臂，最終與何鈞傑合力以11比8、11比8、11比5及11比6擊敗日本組合橫谷晟及木村香純，晉級4強，並為香港隊穩奪獎牌。至於另一對香港組合關文皓／林依諾則以局數0比4不敵中國的劉丁碩／錢天一，8強止步。

何鈞傑男單躋身16強 何鈞傑和杜凱琹在混雙4強首局與中國隊勢均力敵，曾領先5比3，但遭中國隊反撲，以8比11憾負。第2局港隊繼續主動搶攻，曾領先4比1，惟之後失誤增加，遭對手連取7分，以6比11再失一局。中國隊愈打愈順，港隊連輸兩局4比11，最終以局數0比4不敵中國隊，無緣決賽。不過，由於賽事不設銅牌戰，「何杜配」仍能收穫一席季軍，為「香港乒團」繼女子團體賽後，摘下今屆世大運第二面獎牌。

女雙方面，杜凱琹與吳詠琳首度合作，32強擊敗土耳其組合，惟16強不敵日本組合黑野葵衣／本井明梨，無緣晉級。另一對香港組合李凱敏／蘇慧音則在8強以局數0比4不敵中國的錢天一／趙尚。另外，香港的何鈞傑與關文皓不敵日本組合，男雙8強止步，不過何鈞傑成功在男單突圍，32強以4比2擊敗匈牙利選手，晉級今日舉行的16強，將大戰中國球手滿派。

香港代表團暫累積2金1銀4銅，武術隊1金1銀2銅，劍擊隊1金，而乒乓球隊有2銅進帳，獎牌總數為港隊歷屆之最。文：余樂詩/圖︰中國香港大專體育協會圖片