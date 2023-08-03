澳洲羽賽港3子首圈齊出局

澳洲悉尼羽毛球公開賽昨日上演正賽首圈賽事，香港代表伍家朗不敵世界2哥金汀首圈止步，隊友陳延澤和李卓耀同樣苦戰3局下負局數1比2，無緣晉級，至於兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪及李晉熙／吳芷柔，則成功晉級16強。

伍家朗首圈硬撼世界排名第2的印尼好手金汀，首局伍家朗陷於劣勢，縱使連救5個局點，仍以18比21告負。次局「家朗」調整後贏21比18，惟決勝局未能乘勝追擊，再負12比21，無緣晉級。另兩位港將同樣「一輪遊」，陳延澤以21比7、7比21及10比21不敵中華台北的周天成，至於李卓耀同樣以局數1比2憾負印度球手柏蘭奈手下。