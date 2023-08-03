崇德飛鷹鬥漢友旗鼓相當

崇德飛鷹 奧斯汀

高級組銀牌籃球今日雙料娛樂，頭場由崇德飛鷹對漢友，兩隊實力接近，料有惡鬥，勝出一方將對南華鬥香港東方的負方；尾場康仁福建火併建龍飛馬，勝出者會對永倫或滿貫的負方。

康仁福建建龍飛馬尾場駁火 崇德飛鷹上仗力戰下不敵上季聯賽季軍滿貫，未能晉級。該役飛鷹首節僅落後6分，惟內線未能抵禦滿貫外援蓋帝斯的強攻，雖然奧斯汀在第3節單節貢獻20分，可惜球隊欠缺得分點，最終以15分落敗。除獲全場最高34分的奧斯汀外，只得麥嘉榮得分上雙，進攻火力過於集中問題有待改善。

漢友上場憑鄺錦昌攻入30分，擊敗新升班的晉裕，成功「復活」。漢友全場壓制晉裕射手發揮，另外全隊摘下52個籃板，比對手多14個，成勝負關鍵，不過同時多達20次失誤，今場面對崇德飛鷹要多加注意。

尾場康仁福建鬥建龍飛馬，飛馬首戰以78比76險勝晉裕，惟晉級後以40比90大敗給衞冕的南華，跌進負方賽。面對南華高壓防守，飛馬命中率僅33.3%，漢尼拔取得「雙雙」11分及10個籃板，但除他以外球隊沒有球員得分達雙位數，今晚面對實力較接近的康仁福建，飛馬有望利用漢尼拔身高優勢，強攻對手顏色地帶。文：余樂詩

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