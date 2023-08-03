勇奪世大運女重劍首金 佘繕妡創港隊歷史

成都世界大學生運動會昨日展開劍擊賽事，港女重劍手佘繕妡過關斬將，關入決賽再以15比6擊敗意大利劍手Sara Maria Kowalczyk，奪得港隊史上首面世大運劍擊金牌。

港隊派出佘繕妡、陳渭泠、陳祉澄和黃琛之角逐女重個人賽。佘繕妡早前打入世錦賽16強，被列為3號種子，狀態甚勇的她在小組賽6戰全勝，以總成績第5名直入32強。這位去年NCAA冠軍銳不可當，連挫中國的施悅馨和烏克蘭的Yeva Mazur，8強鬥意大利劍手Gaia Traditi。「佘佘」入局稍慢，但逐漸收復失地，14平手後更以「決一劍」險勝對手，躋身4強鎖定獎牌。

「佘佘」4強面對頭號種子美國的Catherine Nixon，末節爆發連取9分，終以15比8打入決賽，與排名160位的意大利奇兵Sara Maria Kowalczyk爭金。「佘佘」決賽早段曾落後1比3，及後採取穩守突擊掌控戰局，至決勝節面對對手猛攻仍泰然自若，最終大勝15比6，為港贏得史上首面世大運劍擊金牌。至於隊友陳渭泠和陳祉澄皆於淘汰圈首圈止步，黃琛之則在小組賽全敗出局。男子佩劍方面，張愷駿打入次圈成績最好，陳樂熹和周頌羲同樣首圈畢業。

同日繼續游泳和田徑賽事，由關鵬、黃培燊、簡綽桐和何南慧組成的港隊，游入男女子4×100米混合泳接力決賽，以3分57秒27敬陪末席。田徑方面，兩個百米女飛人陳佩琦和梁筠宜，昨日跑出11秒81和11秒98，以小組首、次名晉級準決賽，負傷的陳佩琦把時間稍稍推前至11秒80，排名17，梁筠宜跑出12秒51「包艇」。

李芬網球女單闖8強 網球賽事，王康怡在女單16強對南韓球手金多彬，戰至第3盤因身體不適棄權，為今日雙打留力。隊友李芬以2比1淘汰南韓的李恩慧，將與中華台北的梁恩碩爭入4強。文：許思彤、圖：中國香港大專體育協會圖片