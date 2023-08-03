傑志拍跳烏泰他尼又輸2:3 朱志光：後防要執執

港超聯球隊傑志昨日在泰國進行季前熱身賽第4擊，作客面對新升上泰國T1聯賽的烏泰他尼。「藍鳥」一度由米基爾及祖連奴的入球，兩度領先主隊，惟之後9分鐘內連失兩球，最終以2比3不敵對手，吞下今次集訓第3場敗仗。

正經歷4日3戰的「藍鳥」，今場正選11人與上仗截然不同，4人後衞包括羅梓駿、丹卓斯基、艾里奧及陳晉一，基爾頓、米基爾坐鎮中場，明加索夫、伊高沙托尼則在兩翼支援箭頭祖連奴。

米基爾祖連奴入波 傑志上仗擊敗猜納犀鳥，成功在泰國之旅「開齋」，今仗當然乘勝追擊。甫開賽先有中目標埋門，伊高沙托尼施冷箭被主隊門將昆齊接實。5分鐘輪到烏泰他尼反撲，哈馬迪開出角球，山度士頭槌僅僅頂斜。戰況之後陷入膠着，直至28分鐘基爾頓右路橫傳，米基爾禁區內被南尹在踢跌，當時球證未有表示，但經視像助理裁判（VAR）提醒下，「藍鳥」終獲得12碼，由米基爾親自操刀破網。3分鐘後「藍鳥」差點擴大比數，祖連奴策動反擊，明加索夫起腳僅柱邊出界，傑志領先一球返更衣室。

潘沛軒補時勁射中楣 易邊後主隊更為積極，54分鐘哈馬迪罰球斬入禁區，基爾頓頭槌解圍不遠，安巴快腳射入扳平1比1。2分鐘後「藍鳥」還以顏色，祖連奴無人看管下熨射得手，短時間內再度領先。雙方之後各自換入後備球員，64分鐘山度士接應隊友傳送，禁區內控定再扣過傑志門將保羅輕鬆射入，烏泰他尼追和2比2。主隊得勢不饒人，8分鐘後山度士再助攻朗達柏門前撞入，反超前3比2，隨着補時階段潘沛軒勁射中楣，最終「藍鳥」落敗而回。

傑志是役首個失球再次來自對方死球攻勢，總監兼主教練朱志光承認要「下多啲功夫」：「呢球唔係直接畀人頂入，只係個波滴番去禁區頂再畀人射入，有啲唔好彩。今場守人貼咗，但仲要改善，因為亞冠嘅對手踢法可能更直接。」文：李浚湣、圖：傑志提供