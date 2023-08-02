相隔兩載祖高域再赴美參戰

根據賽程，多倫多及辛辛那提大師賽會在美網前舉行，惟祖高域早前已退出多倫多大師賽，他稱：「我十分享受在加拿大比賽的時光，但與團隊討論後，大家認為退賽是較理想的選擇，希望往後能夠參與這項賽事，在球迷面前獻技。」不過祖高域的球迷可以放下心頭大石，因為有報導指這名塞爾維亞球手會在8月13日展開的美國辛辛那提大師賽亮相，並會聯同卡錫參與男雙，為美網熱身，意味祖高域將會在月中，美網舉行前正式再次到美國作賽。