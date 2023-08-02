相隔兩載祖高域再赴美參戰
為備戰將於月尾舉行的美國網球公開賽，前網球「一哥」祖高域將會出戰辛辛那提網球大師賽，事隔近兩年重返美國賽場，據悉他同時會夥拍同胞尼高拉卡錫出戰男雙賽事，全力為美網備戰。
玩埋辛辛那提賽男雙
受新冠疫情影響，美國曾規定所有旅客必須接種新冠疫苗才能獲准入境，使一直沒有接種疫苗的祖高域，自2021年美網決賽敗予麥維迪夫屈居亞軍後，就未曾入境當地作賽，及至本年5月11日，美國政府宣布放寬規定，令祖高域得以再次征戰美網。
根據賽程，多倫多及辛辛那提大師賽會在美網前舉行，惟祖高域早前已退出多倫多大師賽，他稱：「我十分享受在加拿大比賽的時光，但與團隊討論後，大家認為退賽是較理想的選擇，希望往後能夠參與這項賽事，在球迷面前獻技。」不過祖高域的球迷可以放下心頭大石，因為有報導指這名塞爾維亞球手會在8月13日展開的美國辛辛那提大師賽亮相，並會聯同卡錫參與男雙，為美網熱身，意味祖高域將會在月中，美網舉行前正式再次到美國作賽。
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