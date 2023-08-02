李祉均跟NBA「致命射手」練投籃

香港女籃好手李祉均完成個人第2季WCBA中國女子籃球聯賽賽事後，早前遠赴美國洛杉磯到Red Bull Athlete Performance Centre訓練，跟隨有「致命射手」之名的NBA射球教練Chris Matthew進行針對射球的練習，獲益良多，她更希望自己可以衝出亞洲，去體驗不同地方的籃球文化。

面對未知數繼續挑戰自己 作為首位加盟WCBA中國女子籃球聯賽的港將，Red Bull運動員李祉均每年都會給自己一個目標，踏入投身WCBA的第3年，她希望體驗不同地方的籃球文化，洛杉磯正是她的首選，除可向其偶像、已故的湖人球星高比拜仁「朝聖」，還可以跟隨Chris Matthew訓練。美國之行讓李祉均獲益良多，她說：「最大的得着就是更懂得享受籃球，過去兩年獨處的時間比較多，人比較繃緊，但做人或者做運動員，都不應該着眼於一點，就好似每次射波出手後，就要好好準備下一球、下一個挑戰。」

過去兩年，李祉均失去很多與家人相處的時間，在完成第一份WCBA合約後，她一直未有球隊落班，要面對很多未知之數，但李祉均自言都會一直堅持下去：「不是因為有希望才堅持，而是堅持了才有希望！而我的希望就是繼續挑戰自己，在職業籃球的路上行得更遠，享受打籃球的每一刻。」