港隊U22友賽遭逆轉 司徒文俊：有改善空間

香港22歲以下代表隊周一晚在將軍澳足球訓練中心友賽冠忠南區，雖然球隊一度憑黃皓雋建功取得領先，惟隨後被李小恆及艾華破門輸1比2，主教練司徒文俊指球隊表現尚可接受，但仍有需要提升狀態。

1:2不敵冠忠南區 今場友賽分3節，每節約30分鐘舉行，南區鞠盈智及佐佐木周負責派牌，支援史提芬彭利拿，艾華和李小恆攻堅；至於香港U22有黃皓雋和鄭進泓擔正，趙聡悟，陳傲軒及陳潤潼3位南區球員第1節則代表港隊上陣，最後1節再為球會披甲。港隊初段憑黃皓雋射入先開紀錄，其後李小恆左路射入遠柱助南區追平，艾華之後接應左路傳中篤入，南區贏2比1完場。

香港U22主教練司徒文俊對球隊演出「收貨」，但認為球員攻守轉換和把握力不足：「佢哋有時候可以逼甩對手，但當有反擊機會嗰陣就處理得唔好，唔可以有效完成攻勢。」「司徒Sir」又謂球員狀態有提升空間，直言現時未足以應付整場國際賽事。

南區今場反敗為勝，主教練楊正光稱進攻火力理想，惟指出防守可以做得更好。他又坦言球隊在適應新踢法，難免需要經歷陣痛期：「要從錯誤中睇吓點樣改善。」是日羅拔奧度僅在場邊觀戰未有披甲，「楊Sir」透露這位新兵的傷情仍有待觀察。

圖、文：鄧文滔