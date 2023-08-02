王康怡梁筠彤合力闖女雙8強

王康怡在世大運3線出擊，日前力挫贊比亞球手，打入女單16強，昨日與梁筠彤轉赴女雙，再傳來捷報。面對捷克的Anastasia Polach/Nelly Knezkova，港隊入局稍慢，先輸一盤4比6，但及時調整，搶回一盤6比2，需要進行「搶十」，結果以10比4擊敗對手，殺入8強，將鬥日本的Ikumi Yamazaki/Misaki Matsuda。