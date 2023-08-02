王康怡梁筠彤合力闖女雙8強
昨日成都世界大學生運動會網球賽事，香港女雙拍檔梁筠彤/王康怡以2比1反勝捷克組合，殺入8強。
王康怡在世大運3線出擊，日前力挫贊比亞球手，打入女單16強，昨日與梁筠彤轉赴女雙，再傳來捷報。面對捷克的Anastasia Polach/Nelly Knezkova，港隊入局稍慢，先輸一盤4比6，但及時調整，搶回一盤6比2，需要進行「搶十」，結果以10比4擊敗對手，殺入8強，將鬥日本的Ikumi Yamazaki/Misaki Matsuda。
俞雅欣跳遠無緣決賽
田徑賽事同日展開，香港女子跳遠紀錄保持者俞雅欣首兩跳被判犯規，第三跳造出5米98，總成績排名14，無緣決賽。石錦程和李康傑在男子100米亮相，跑出10秒69和11秒63，名列35和57，未能晉級準決賽。
游泳方面，何肇倫和伍棹然在男子50米蝶泳游出24秒50和24秒56，分列19和20；關鵬在男子100米背泳造出56秒64，排名25；黃培燊在男子100米蛙泳造出1分02秒72，排名19，均在初賽行人止步。
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