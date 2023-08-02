on.cc東網直播泰國之旅第4站 傑志谷狀態火併烏泰他尼

傑志前鋒 潘沛軒

港超衞冕之師傑志泰國集訓之旅來到第4站，今晚會與新升上泰國T1聯賽的烏泰他尼拍跳。「藍鳥」4日內要應付第3場友賽，面對上季T2聯賽「3哥」，一眾球員在博表現之餘，能否克服體能上的考驗，也值得留意。（on.cc東網周三晚7時按次收費直播）

「藍鳥」今夏泰國集訓之旅已與多支當地球隊交手，包括先後不敵武里南及曼谷聯兩支泰甲勁旅，昨日傑志正選陣容作出多個變動下，贏T2球隊猜納犀鳥3比2。面對4日3賽緊密賽程，傑志球員體能情況引起關注，對此總監兼主教練朱志光則未有太擔心：「問題唔大，寓賽於操係提升比賽狀態最好嘅方法。」

朱志光︰寓賽於操成績非重點 「朱Sir」指出今次泰國之旅遇上的球隊，多數以正選球員應戰，相信今場對手烏泰他尼亦會派出強陣出擊，對傑志會是一大挑戰：「泰國呢度天氣炎熱，加上當地對手對抗性都強，不過季前熱身賽唔會太注重成績。」尼日利亞中場奧拿斯早前對曼谷聯一戰首次披甲，「朱Sir」指這位新兵剛剛歸隊，但仍對其狀態感滿意，至於黃洋則有輕傷在身，上陣成疑。

T1新丁擁森巴射手 前身為空軍聯的烏泰他尼，上季以T2第3名成績打入升班附加賽，再先後淘汰素攀武里及海關聯，取得新季升上T1聯賽的資格。帶領烏泰他尼升班的主教練柏他拉本，新季繼續掌帥印，幫助球隊連續兩季升班的頭號射手山度士，亦會繼續留效，這位巴西前鋒過去兩季都攻入30球，傑志絕對需要加以提防。

這支T1新升班球隊亦簽入多位新援，包括曾外流德甲的伊拉克中場哈馬迪、前泰國國腳蘇曼亞，以及緬甸國腳昂杜等。

傑志左閘 陳晉一 傑志翼衞 羅梓駿（白衫）