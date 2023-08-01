蘇萊蒙狂轟61分 香港金牛仍負廣西

香港金牛周日於全國男子籃球聯賽（NBL）作客廣西威壯，儘管外援蘇萊蒙狂轟61分，但獨力難支，以110比121落敗，累積4勝8負，排名跌到第10，將於明日作客河南賒店老酒。

參戰首個月錄4勝8負 金牛今場只有蘇萊蒙一名外援在陣，令進攻重擔落在此子身上，雖然畢繼光、張昊和陳雨生在下半場回復火力，第4節中段金牛更追到僅落後1分，奈何廣西威壯三分波接連得手，最終蘇萊蒙37投21中狂轟61分，包括8球三分波，金牛仍以110比121落敗。

金牛完成7月份賽事，累積4勝8負，排名跌到第10，僅高於河南賒店老酒和武漢錕鵬。金牛場均有23.3助攻，高踞聯盟第1，得分（107.7）、失分（108.6）和籃板（46.4）均為聯盟第5，惟失誤（16.3）排名聯盟第3，往往種下敗因。金牛8月份有5場主場賽事，包括4日對陝西信達、11日對江西贛馳、12日對石家莊翔藍、23日對江蘇鹽南蘇科及24日對長沙灣田勇勝。