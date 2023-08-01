外闖泰國半年得多於失 韋婉婷：繼續挑戰自己！

隨着春武里在上周六以亞軍完成今季泰國女子甲組聯賽，效力該隊的港將韋婉婷，其人生第2次外流生涯亦暫告一段落。儘管爭冠功虧一簣，但「韋婉」卻認為在彼邦生活的半年，絕對是得多於失，並正努力爭取在今年9月繼續外流。

今年2月，事隔3年再次外闖的「韋婉」，隻身飛赴泰國加盟春武里，她當時曾向記者表示，希望在不同的言語文化下，盡快適應環境同球隊，踢出水準。不知半年之後，她覺得自己有沒有達標呢？「有呀！半年時間雖然過得好快，但好充實！大部分嘅時間都係足球，好似平時練波、去睇其他隊嘅賽事，同探嚟咗試腳嘅其他香港球員咁，之外就係比賽，生活上幾乎冇嘢需要去分心。」「韋婉」淡淡然道。

感謝越洋支持的每一位 由於新一季的泰國女子聯賽，要在明年初才展開，「韋婉」表示尚未與春武里會方洽談續約，在未來兩個月會盡情去做自己想做的事，包括隨沙田到台灣集訓和旅行：「休息吓就要繼續努力喇！台灣返嚟會全力開吓工先（『韋婉』在港正職為健身教練），同時會睇吓出面有冇會搵，計劃喺9月會再出去踢，過咗年就再睇情況，我仲好想外流去挑戰自己。」

「韋婉」希望藉機會，感謝過去半年越洋支持她的每一位，特別在她未獲香港隊徵召後，不斷替其打氣和抱不平的球迷和傳媒。「好多謝曾經喺我入波，或者球隊贏波之後，留過言鼓勵我嘅朋友。仲有好多知道港隊冇選我之後，不斷為我打氣嘅每一位，收到晒！因為大家畀到我動力，我會好硬淨咁行落去，多謝大家！」「韋婉」表示稍後會澄清早前港隊主帥列卡度對其作出的指控。