沙華列夫漢堡賽封王破錦標荒
苦等30年，德國英雄揚威漢堡！周日漢堡歐洲公開賽決賽，東道主球手沙華列夫直落兩盤力挫對手，成為自1993年史迪治之後，首位贏得漢堡網賽冠軍的德國人，更打破自己長達20個月的錦標荒。
近30年首位東道主冠軍
去年法網遇上嚴重受傷的沙華列夫，恢復後愈戰愈勇，周日在這項ATP500級賽事耗時1小時51分鐘以7比5、6比3擊敗塞爾維亞的謝利奪冠，這是他自2021年ATP年終賽後終於再嚐捧盃滋味。「這是我的家，我在這裏成長，自小就在這裏開始打網球。」施華列夫捧着獎盃相當激動，他完成了去年馬德里網賽後的首個決賽，「對我來說實在是不可思議，真是超級激動，我無法用詞句來形容，這一刻真是超級開心。」
因為去年法網準決賽面對拿度時弄傷足踝，傷勢嚴重，直至本年初才能復出，累積ATP錦標達20個的施華列夫賽後坦言︰「真是有首次奪冠的錦標，真是等了很長時間。」施華列夫下一個目標是爭取入圍2023年ATP年終總決賽。
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