沙華列夫漢堡賽封王破錦標荒

近30年首位東道主冠軍

去年法網遇上嚴重受傷的沙華列夫，恢復後愈戰愈勇，周日在這項ATP500級賽事耗時1小時51分鐘以7比5、6比3擊敗塞爾維亞的謝利奪冠，這是他自2021年ATP年終賽後終於再嚐捧盃滋味。「這是我的家，我在這裏成長，自小就在這裏開始打網球。」施華列夫捧着獎盃相當激動，他完成了去年馬德里網賽後的首個決賽，「對我來說實在是不可思議，真是超級激動，我無法用詞句來形容，這一刻真是超級開心。」