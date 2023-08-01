黃澤林次圈倒灶提早畢業

曾奪兩項青年大滿貫男雙冠軍的黃澤林（Coleman）昨日於世大運登場，被列為頭號種子的他次圈意外不敵21歲美國球手Liam Krall無緣晉級，之後將夥拍王康怡轉戰混雙賽。

今夥拍王康怡轉戰混雙 世界排名第541的黃澤林早前於突尼西亞贏得個人首個職業賽男單冠軍，世大運以頭號種子身份直入32強的他昨日面對美國球手Liam Krall 開局不順，首盤連輸3局，其後他急起直追，但第一盤仍以3比6告負。

第二盤初段，Coleman與對手互保發球局，惟港將的發球表現下滑，而美國選手則表現穩定，最終Coleman 以4比6再輸一盤，以盤數0比2無緣16強。黃澤林完成單打賽後，將與王康怡合作出戰混雙，賽事於今日展開。

另一香港代表吳奇龍則以5比7、1比6，不敵美國維珍利亞大學的10號種子、瑞士球手Jeffrey Von Der Schulenburg，同樣男單次圈止步。女單方面，香港代表王康怡以直落6比1、6比0力挫贊比亞球手Patricia Sazambile，晉級16強，對南韓的Dabin Kim。