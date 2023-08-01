4強苦戰不敵日本 港乒女團奪銅

香港乒乓球隊昨於成都世界大學生運動會女子團體賽4強，以0比3不敵勁敵日本，不設銅牌戰下收穫季軍，連同武術隊的4面獎牌，港隊暫取得1金1銀3銅，已寫下香港代表團參戰這項運動會以來最佳成績。■文︰余樂詩、圖︰中國香港大專體育協會

香港女子乒乓球隊以東京奧運女團銅牌成員杜凱琹和蘇慧音，夥拍林依諾、李凱敏及吳詠琳組隊參賽。港隊愈戰愈勇，小組賽3戰全勝殺入8強，昨日派出蘇慧音、杜凱琹和林依諾以局數3比0輕取印度，強勢闖進晚上舉行的4強賽，並為港隊鎖定至少1面銅牌。

杜凱琹首場打足5局飲恨 4強戰第一場即派出香港「一姐」杜凱琹打頭陣，迎戰日本T聯賽選手出澤杏佳，兩人鬥得激烈，各取兩局後，杜凱琹在第5局終以8比11不敵對手，未能為港隊先拔頭籌。首次參加世大運的杜凱琹之後將轉戰女單、女雙及混雙項目，力爭再踏上頒獎台。

第二場由蘇慧音對同樣是日本T聯賽選手的木村香純，蘇慧音首局先贏11比7，惜以9比11、7比11和6比11連輸3局，終以局數1比3憾負。25歲的蘇慧音早前因手部神經受損休戰長達9個月，今次在世大運復出國際賽場，兼戰團體、女單和女雙項目。

第三場港隊派出林依諾大戰早稻田大學的黑野葵衣，後者為今年全日本大學錦標賽冠軍。第一局林依諾緊纏對手，雙方鬥到「刁時」，港將以10比12先失一局，其後形勢未有好轉，連輸兩局5比11及8比11。香港隊最終以0比3告負，無緣金牌戰，不過仍有銅牌進帳，為港隊帶來今屆第5面獎牌。

男子團體賽方面，由關文皓、何鈞傑、黃翰林、曾梓峻及張彥陶組成的香港男隊同樣局數以0比3不敵日本，8強止步。