港隊男花團體賽首度奪季

香港花劍隊昨於世界錦標賽團體賽8強，以45比40反勝世界第2的意大利，首次晉級4強，惜以35比45不敵日本，幸轉戰銅牌戰面對美國，港隊贏45比31獲得一席季軍，創出港隊世錦團體賽最佳成績。

香港隊早前先後力挫印度和英國，躋身8強硬撼世界第2意大利，今仗港隊派出世界排名第7的張家朗、世界排名23的蔡俊彥及世界排名第36的楊子加上陣。首兩局蔡俊彥和張家朗擊敗加路素和馬治，協助港隊以10比6領先，其後楊子加以4比9不敵馬連尼，意大利連贏兩場，反超前至20比16。

張家朗守尾門反勝意大利 港隊第7局靠蔡俊彥對世界第3的馬連尼打出13比4，帶領港隊追至以40比39超前，「守尾門」的張家朗與加路素重演東京奧運決賽戲碼，香港「劍神」以5比1取勝，成功為港隊收復失地，最終以45比40反勝意大利，首次躋身4強。

港隊4強硬撼日本，在張家朗、楊子加上場後已經落後5比10，第3局由狀態大勇的蔡俊彥搶攻追分，對飯村一輝成功連取6劍大勝10比2，助港隊反超前至15比12。其後梁千雨與對手拉鋸，港隊第4局後再落後2分。日本隊之後不斷拉開比數，港隊終以35比45告負，無緣金牌戰。惟港隊在銅牌戰中，以45比31擊敗美國取得一面銅牌，並創下港隊世錦團體賽最佳成績。

余樂詩報道