中國「蛙王」覃海洋掛帥 煞科日混合泳接力摘銀

覃海洋

游泳世錦賽煞科日另一焦點，就落在男子4×100米混合泳接力賽。昨晨上演的預賽中，美國隊以3分30秒51獲得首名出線，而中國隊則游出3分31秒89，以第4位晉級晚上的決賽，備受矚目的世界新蛙王覃海洋再度登場，最終他帶領中國隊爭得第2名，完成今屆賽事後，覃海洋將轉戰成都世大運，衝擊7個項目的獎牌，勢成焦點。

3分29秒締新亞績 日前已在今屆賽事豪奪50米、100米及200米蛙泳，加上男女子混合泳接力金牌的覃海洋，於男子4×100米混合泳接力賽預賽刻意避席，保留體力於決賽。其隊友徐嘉余、閆子貝、孫佳俊及王浩宇於預賽取得小組第3、僅次於美、法、澳，總排名第4出線爭標。中國隊亦更新決賽名單，派遣當時得令的「蛙王」覃海洋落場負責第2棒，結果造出破亞洲紀錄的3分29秒摘銀，美國則快1.8秒奪金牌。

另外，徐嘉余亦以半準決賽總排名第一，打入男子50米背泳決賽，他最終以24秒50奪銅。張雨霏及程玉潔一同躋身女子50米自由泳決賽，前者以24秒15觸池，再添1面銅牌。