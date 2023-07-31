客串接力賽游蛙式何詩蓓亞運再搏過

世界游泳錦標賽昨於日本福岡煞科，於100米自由泳勇奪銀牌的何詩蓓（Siobhan）與歐鎧淳、譚凱琳和鄭莉梅合作出戰女子4×100米混合泳接力，最終4人以4分04秒89完成，總成績排第16，無緣晉級。總結港隊今屆成績，何詩蓓贏得香港史上第一面世錦賽獎牌，為9月杭州亞運爭取獎牌注入強心針。

港隊於女子4×100米混合泳接力派出4×100米自由泳接力陣容，何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳和鄭莉梅，4人皆是東京奧運香港代表。負責背泳的歐鎧淳首棒以1分00秒75完成，其後客串游蛙泳的何詩蓓、蝶泳的譚凱琳和自由泳的鄭莉梅陸續登場，4人合力游出4分04秒89，排小組第2。港隊初賽總成績排第16，無緣以前8名晉級。

100自成績屬亞洲No.1 何詩蓓今屆賽事雖在200米自由泳失落獎牌，但在100米自由泳仍有收穫，以52秒49勇奪銀牌，時間亦為亞洲選手中最快。Siobhan為香港贏得史上首面長池世錦賽獎牌，同時為出戰6周後舉行的杭州亞運增加信心，能否為香港贏得亞運游泳獎牌，值得期待。