小組尾輪直落挫澳門 港乒女團3連勝闖8強

香港女子乒乓球隊今屆賽事以東京奧運女團銅牌成員杜凱琹和蘇慧音，配搭林依諾、吳詠琳和李凱敏出戰女子團體賽。港隊前日以3比0及3比1贏蒙古和南韓，昨日出戰最後一場小組賽對澳門，派出林依諾、吳詠琳和李凱敏上陣，3人分別以3比0、3比1及3比1擊敗對手。最終香港以直落3局擊敗澳門，並取得E組首名晉級8強。

男團次名出線同日本爭4強

男子組方面，首日2比3不敵德國的香港隊，昨日於小組賽最後一場派出關文皓、何鈞傑和黃翰林，3人合力以場數3比0擊敗挪威，協助港隊以小組次名出線。港隊於淘汰賽首圈面對匈牙利，何鈞傑和關文皓未受考驗，分別局數以3比1和3比0取勝，曾梓峻第3場對Sebestyen Kovacs，激戰5局下以13比11、11比13、11比6、12比14和11比3險勝，港隊最終順利以場數3比0擊敗匈牙利，8強將硬撼日本，爭奪4強席位。