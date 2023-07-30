連過兩關8強對戰意大利 男花港隊衝擊獎牌創歷史

在意大利米蘭舉行的世界劍擊錦標賽，昨日繼續上演多場激戰，由東京奧運金牌得主張家朗領銜的香港男子花劍隊，於團體賽接連擊敗印度及英國，勇闖8強，今日鬥東道主意大利，朝港隊史上首面世錦團體獎牌進發。

港隊沿用亞錦賽陣容，由世界排名第7的張家朗，夥拍蔡俊彥、楊子加和梁千雨，被列為賽事7號種子。首圈面對印度，港隊實力明顯勝一籌，前3局已經大幅拉開15比4，最後一局年僅18歲的梁千雨後備上陣，力保不失，大勝45比29晉級。

次圈港隊對上英國，同樣未受考驗，在張家朗打頭陣下，港隊愈戰愈勇，一度拉開28比15，雖然英國在末段發力狂追，但為時已晚，港隊再贏45比38打入8強，今日遇上世界排名第2的意大利，力爭隊史上首面世錦團體獎牌。

女佩隊首圈畢業 女佩港隊同日出擊，派出歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文和薛雅齊，首圈火併世界排名14的波蘭。打頭陣的歐倩瑩為港隊領先5比3，但朱詠翹和梁洛文緊接打出2比7和3比5，讓勝利天秤傾向對手。港隊被逐漸拋離，終以35比45告負，32強止步。

文：許思彤