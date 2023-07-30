季前熱身賽第二擊 傑志硬撼曼谷聯

去季香港「3冠王」傑志，今日在泰國展開熱身賽第二擊，作客硬撼上屆泰甲「2哥」曼谷聯。「藍鳥」上仗不敵班霸武里南聯，球員透過比賽提升狀態後，有望爭取熱身賽首捷。（周日晚7時開賽）

正於泰國進行季前集訓的傑志，首場熱身賽以2比3僅負武里南聯，當中對方3個入球皆來自頭槌，總監兼主教練朱志光承認球隊表現有待改善：「上場死球唔夠集中，過去傑志好少輸高波，可能係球員狀態不足，始終我哋冇踢成個幾月。季前友賽一定會出現失誤，咁先會有進步。」不過他認為球隊在邊路配合不俗，反擊亦具一定速度，進攻效率令人滿意。對於丹卓斯基及祖連奴兩名新兵於「地標戰」的表現，「朱Sir」表示兩人發揮尚算合格，但仍需時適應球隊踢法。

新援奧拿斯歸隊有望披甲 「藍鳥」今日面對另一勁旅曼谷聯，「朱Sir」直言對手實力強勁：「喺我角度，曼谷聯比武里南聯更優勝，前面由幾位巴西兵負責，成隊用波同中路組織都好爽，同武里南聯踢法截然不同。」陣容方面，「朱Sir」透露今仗會作出輪換，上仗因簽證問題缺陣的尼日利亞籍中場奧拿斯，上周五早上已經歸隊及進行復操，可望趕及候命為球隊首度披甲。

文：李浚湣