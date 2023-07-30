劉學銘：望助新東家打入前5

劉學銘昨日亦有出席新東家的公開操練，這位守將指港會訓練強度雖不及其他球隊，但實力絕對不弱，有信心球隊新季能打入聯賽前5。

訓練更彈性可兼顧做教練 上季效力冠忠南區的劉學銘，協助球隊贏得「賽馬會菁英盃」，他透露完季後未獲南區續約，但就收到4間港超球會邀請，最終決定轉投港會：「其實港會上年已經搵過我，今次好快同佢哋傾好條件，我覺得港會整體水平並非太差，南區上年作客都輸波。」港會上季以第6名衝線，「學銘」表示有信心新季成績更佳：「今季多咗啲年輕球員，覺得可以去到第5位或以上，再睇下有冇機會衝擊盃賽。」

現年27歲的「學銘」早前曾提過有意結束職業球員生涯，選擇續戰港超皆因深信自己仍有能力：「我覺得用多啲時間去規劃職業球員之後嘅路，都好合理，但唔等於放棄踢波。」「學銘」現時是女子聯賽球隊翱翔足球會教練團成員之一，他指該隊新季升上甲組後，自己會轉任主教練，並承認港會訓練時數較彈性，是吸引其加盟的原因之一。