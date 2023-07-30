港會公開操練６新兵攜手亮相 東尼咸美頓：勁過上季

港超聯球隊港會昨日在跑馬地遊樂場作公開操練，球隊暫獲7位新兵加盟，包括目前已簽入劉學銘及簡嘉亨，以及借得白星馳，主教練東尼咸美頓指實力較上季更強，相信成績更好；至於門將費查則指踢法或被摸清，形容新季「會好刺激」。

港會上季表現令球迷眼前一亮，以第6名完成聯賽，其「地獄主場」更令不少球隊吃盡苦頭。雖然新球季有杜國樑及李小恆等人離隊，但就簽入劉學銘、簡嘉亨、播磨浩謙、江展民、李俊諺（Ryan）、文家永，以及從傑志借用白星馳共7名新兵。昨日操練僅文家永未有現身，預計之後有其他球員加盟，而溫俊等去季主力則未歸隊。

主教練東尼咸美頓（Tony）指其他球隊都有提升戰力，直言要維持上季成績並不容易，不過他對幾位新兵讚不絕口：「江展民踢過香港Ｕ22，『學銘』同簡嘉亨就更加做過『大港腳』，而Ryan雖然得19歲，但我哋有信心可以幫佢成長，成為更好嘅球員。」

費查：踢法被摸清困難更大 去季對晉峰攻入倒掛後成為港超「人氣王」，季尾更獲選為「最受球迷歡迎球星」的門將費查，坦言其他對手對球隊踢法已有了解，新季面對極大困難：「上季作客間中都可以贏波，皆因其他人仲未摸清我哋踢法，呢季相信佢哋會有所防範，應該會更刺激。」談到球迷可能對港會有更大期待，他指會努力應付每場比賽，但強調球隊始終屬半職業，外界毋須投放過多期望。

圖／文：鄧文滔、林卓臻