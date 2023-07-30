許得恩太極劍封王 港隊世大運第一金

成都世界大學生運動會昨日展開武術賽事，港隊旋即傳來「穿金戴銀」喜訊！許得恩在太極劍勇奪金牌，為香港摘下今屆賽事第一金，而劉子龍亦在南拳獲得銀牌，港隊雙喜臨門。

一連6日的世大運武術賽事，假城北體育館舉行，港隊派出4男3女參加，許得恩在男子太極劍壓軸登場，獲得9.726分，力壓中華台北的孫家閎（9.710分）和日本的蝦名冬馬（9.666分），為港隊奪得今屆世大運首金。「我覺得（金牌）是一個獎勵，自己發揮正常，心滿意足。」許得恩說。今日還有太極拳賽事，他希望觀眾欣賞比賽之餘，還可以感受到運動員的努力，以及表演者的開心。

劉子龍男子南拳摘銀 至於劉子龍則在男子南拳獲得9.570分，僅以0.2分之差不敵中國的曹茂園，摘下銀牌。他未有自滿：「不算太滿意，有少少瑕疵和失誤，但今日還有（南棍）比賽，沉着應戰吧。」女將劉寶欣於女子南刀以9.470分獲「梗頸四」，與獎牌擦身而過。

乒乓球團體賽同日展開，港女子隊被編入E組，派出東京奧運銅牌得主杜凱琹及蘇慧音夥拍林依諾，首場面對蒙古未受考驗，3人均直落3局勝出，總場數3比0過關。及後遇上南韓，雖然打頭陣的杜凱琹不敵Baek Sujin，但蘇慧音和林依諾連贏兩仗，為杜凱琹注入信心，再出擊以局數3比2險勝Lee Sooyeon，總場數3比1擊敗南韓，暫時兩戰全勝排小組首位。男乒隊則派出何鈞傑、關文皓和曾梓峻，惟以場數2比3不敵德國，在C組暫列第2。網球方面，吳奇龍直落兩盤6比2及6比3輕取印尼的Arian Rangga Desvianto，打入男單次圈。

文：許思彤／圖：中國香港大專體育協會提供