深水埗拍跳3:1挫晉峰 前日職兵鄧嘉：適應冇問題

港超聯球隊深水埗昨日於將軍澳足球訓練中心（FTC）友賽晉峰，憑柏羅邦梅開二度，加上陳灝尾段建功，以3比1擊敗對手。其中今夏加盟深水埗的前日職兵鄧嘉亦有落場，這位初來埗到的肯尼亞前鋒，承認對香港足球認識不深，並指狀態有待提升，有信心能為深水埗取得佳績。

曾效力日職鳥棲砂岩的鄧嘉今夏加盟深水埗，這位身高近1米9的肯尼亞前鋒，成為是日友賽一大焦點。鄧嘉於下半場入替上陣約15分鐘，賽後承認「要啲時間」：「感覺好好，今日天氣唔錯，適應上冇任何問題，我本來諗住踢耐啲，但教練只安排我踢15分鐘；其他隊友較早開操，我會慢慢追番進度。」

默契未足 何信賢：預咗要執 至於眼見球隊敗陣，晉峰總教練何信賢形容新季的挑戰，比當年由甲組升上港超更大：「有啲球員好遲先知佢哋會走，令組班遇上好多困難，依家好多球員都冇港超經驗，預咗要啲時間去執。」「何Sir」直言從友賽所見，新舊球員默契未足，未能給予深水埗太大威脅，預計開季頭段好惡踢：「距離開季得番3個禮拜，相信球員已經感受到，佢哋同其他隊嘅差距有幾大，希望大家畀啲心機，可以盡快有進步。」圖、文：鄧文滔