世錦賽8強遇剋星 張家朗決一劍飲恨

於意大利米蘭舉行的世界劍擊錦標賽，張家朗周四8強火併日本剋星松山恭助，最終「決一劍」僅負14比15，未能躋身4強；另一港將蔡俊彥則不敵美國劍手，16強出局。

不敵松山恭助 張家朗上月手腕受傷，一度要戴上固定裝置，早前亞錦賽16強出局，未及康復匆匆再戰世錦賽，首圈及次圈輕取南韓與匈牙利劍手，16強再以15比8擊敗捷克的Alexander Choupenitch，打入8強與日本好手松山恭助爭入4強。

張家朗近兩次世界盃分站面對松山恭助均落敗而回，今仗雙方比分咬住上，港將早段曾領先5比2，但松山之後積極搶攻，首節反超前10比9。次節張家朗苦苦堅持，落後11比14下連追3分，惜在「決一劍」時首先出手未能刺中，隨即被松山反擊得手，港將撼負無緣4強。這位香港1哥還會角逐團體賽，力爭獎牌。

至於世界排名28的蔡俊彥16強力鬥美國勁敵Nick Itkin，港將末段連失4分下，以10比15飲恨，16強止步。