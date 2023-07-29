澳洲「瘋狂淘金」打破美國霸權

曾經雄霸世界泳壇的澳洲，今次世錦賽重現強勢，周四連奪3金，「雙K」查馬斯及麥姬奧分別在男子100米自由泳及女子50米背泳奪冠，以奧姬娜嫺及堤密斯為首的女子接力隊，更以破世績的時間稱霸4×200米自由泳。

3料「蛙王」中國覃海洋破世績 至於昨晚中國的覃海洋在男子200米蛙泳決賽，以破世界紀錄的2分05秒48奪冠，成為首位橫掃50米、100米及200米蛙泳的「蛙王」。

而胸口紋有搶眼「大鵬展翅」圖案的澳洲泳手查馬斯，在男子100米自由泳決賽上，憑最後10米大爆發，以47秒15掄元，取得個人首面長池賽金牌，美國的艾利及法國的高斯錫分列亞季，令人意外的是世界紀錄保持者羅馬尼亞的普波維治，僅游出47秒83排第6。

身兼100米及200米背泳世界紀錄的麥姬奧，轉戰短途50米背泳同樣無對手，以27秒08擊敗美國雙姝史密斯及高絲，為澳洲增添一面金牌。至於澳洲女子隊在4×200米自由泳接力決賽，則游出7分37秒50，力壓美國隊及中國隊之餘，更打破自己所保持的世績。