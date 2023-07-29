何詩蓓100自摘銀！首奪長池世錦賽獎牌

時間慢亞洲紀錄0.22秒

何詩蓓日前出戰強項200米自由泳決賽，不敵澳洲雙姝和加拿大新星獲「梗頸四」，感嘆「有時候你做到最好，但還不夠好」。昨日100自Siobhan捲土重來，初賽游出53秒15，準決賽推快至52秒90，以第3名打入決賽。決賽何詩蓓處於第3線，反應時間為0.7秒，首50米以24秒87率先觸池轉身，但末段被澳洲的奧姬娜嫺趕過，最終造出52秒49，與自己保持的亞洲紀錄（52秒27）差0.22秒，奪得銀牌，生涯首次站上長池世錦賽頒獎台。剛破200自世績的奧姬娜嫺狀態大勇，以52秒16奪金，荷蘭的史汀保根以52秒71獲得季席。