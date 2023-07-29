世大運揭幕港隊展搶牌行動 黃澤林沈曉榆任持旗手

成都世界大學生運動會昨晚於中國成都東安湖體育中心揭幕，中國香港派出網球新星黃澤林及武術女將沈曉榆擔任持旗手。港隊精銳盡出，奧運劍擊冠軍張家朗、乒乓球女團銅牌成員杜凱琹和蘇慧音、青年網球大滿貫得主黃澤林等首度參賽，成為爭奪獎牌希望。港台電視32將於世大運期間每日直播多項賽事，讓香港巿民為健兒打氣。

成都世大運原定於2021年8月舉辦，惟因新冠肺炎疫情關係，賽事兩度延期，今屆參賽年齡放寬至27歲，競爭必定較往屆更激烈。香港隊今屆派出142名運動員出戰12個項目，包括射箭、體操、田徑、羽毛球、劍擊、游泳、跆拳道、網球、男子排球、女子排球、乒乓球及武術。

黃澤林：感覺榮幸 昨晚舉行的開幕式，兩項青年組網球大滿貫雙打冠軍黃澤林，以及FISU搏擊運動大學世界盃贏得兩金的武術女將沈曉榆，首度擔任港隊持旗手。19歲的黃澤林期待在賽事中有好表現：「能夠擔任持旗手，覺得相當榮幸，自己打職業很多年，第一次出戰這樣的大型運動會，很高興可以代表香港出賽。」黃澤林除出戰男單項目，另外將夥拍王康怡打混雙，他表示：「已經逐漸適應這裏的環境，希望比賽時能發揮得最好，盡力為香港爭取獎牌。」

至於香港劍擊隊由東奧花劍金牌得主張家朗領銜，他除出戰個人賽，還會與蔡俊彥及吳諾弘出戰團體賽。張家朗和吳諾弘首次亮相世大運，而蔡俊彥已是第3度參賽，表現令人期待。

杜凱琹身兼4項大包圍 另外女子重劍亦有亞錦賽團體銀牌代表佘繕妡和陳渭泠等，同樣有力爭牌。乒乓球方面，港隊派出奧運女團銅牌成員杜凱琹和蘇慧音等10人大軍，前者身兼4項（女單、女雙、混雙和女團），屬香港獎牌希望。余樂詩報道