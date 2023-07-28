香港金牛回師主場夜戰武漢

上仗不敵長沙 暫列第6

香港金牛洋將坎普因傷缺陣，由蘇萊蒙、梁兆華、孫偉博、李佳益和張昊出任正選。面對聯盟平均得分最高的長沙灣田勇勝，金牛陷入苦戰，被射入19球三分，籃板也少過對手18個，以100比128落敗。金牛有4人得分上雙，蘇萊蒙攻入全隊最高的26分，迪加拿取得「雙雙」10分13籃板。陳雨生坦言球隊需要檢討，盡快調整到最佳狀態迎接之後的比賽。今季NBL有22輪比賽，目前完成10輪，金牛以4勝6負排名第6。陝西信達和遼寧益勝雪狼同錄8勝2負，並列榜首，長沙灣田勇勝以7勝3負緊隨其後。