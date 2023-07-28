友賽用新踢法對辦 冠忠南區5蛋贈香港U23

港超聯球隊冠忠南區及香港Ｕ23，昨於於將軍澳足球訓練中心（FTC）進行季前友賽，結果南區憑史提芬彭利拿梅開二度、佐佐木周、杜馬思及趙聡悟的入球，以5比0大勝香港Ｕ23。南區新踢法在今場友賽見雛型，主教練楊正光亦對訓練成果感滿意。

「肥彭」梅開二度 今場友賽分3節進行，每節30分鐘，南區今場正選派出多位新兵應戰，古安奴及陳潤潼鎮守後防，馬文政、趙聡悟及黎格爾坐鎮中場，李小恆則出現在箭頭位置，至於香港Ｕ23也有杜國樑、鄭進泓及林學曦等新加盟球員擔正。雙方首節互無紀錄，第2節臨完場前南區發力，由史提芬彭利拿率先破網。第3節南區繼續搶攻，佐佐木周射入12碼，趙聡悟接應傳中門前建功，加上「肥彭」以罰球直射入網及杜馬思的頭槌埋齋，南區最終以5比0大勝而回。

南區主教練楊正光早前提到希望改變球隊踢法，今仗所見成效不俗：「最後嗰節踢出我哋想踢嘅足球，包括小組配合同高位逼搶等，尤其進攻上大家嘅諗法好一致，防守上我哋預咗對手會有好多反擊機會，當然唔係完美，但我哋希望改善由攻轉守嘅表現。」圖、文：林卓臻