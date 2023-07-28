何詩蓓今晚100自爭牌

何詩蓓

世界游泳錦標賽昨日續於日本福岡舉行，香港泳手何詩蓓（Siobhan）在女子100米自由泳準決賽游出52秒90，總成績排名第3，殺入今晚7時02分舉行的決賽，力爭生涯首面長池世錦賽獎牌。

史汀保根「PB」首名入決賽 Siobhan昨日轉戰100米自由泳初賽，狀態不俗，游出53秒15以首名晉級準決賽。休息過後Siobhan再度亮相，於準決賽被編入第2組第4線，同組有麥基恩和剛打破200自世界紀錄的奧姬娜嫺。港將首50米搶先觸池，但之後被奧姬娜嫺爬頭，最終游出52秒90，排名小組第2，總成績排名第3。荷蘭史汀保根造出「PB」52秒82排名第1，奧姬娜嫺以52秒86緊隨其後，至於日本「抗癌飛魚」池江璃花子造出54秒86，排名15，無緣決賽。同日趙浩俊在男子200米蛙泳初賽游出2分12秒30，名列20，無緣晉級。

至於前晚200自決賽，何詩蓓未能躋身三甲，但她仍在社交網自勉：「有時候你盡力做到最好，但還不夠。無論如何比賽還未結束，還有100米自由泳，繼續前進吧。」許思彤報道