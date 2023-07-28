「降格」第4檔次由首圈踢起 港隊10月鬥不丹力爭晉級

亞洲足協（AFC）昨日下午假馬來西亞吉隆坡總部，為2026年世界盃外圍賽首、次圈賽事進行抽籤，突然「降格」為第4檔次種子隊的香港代表隊，第一圈將遇上不丹。假如港隊能夠晉級，第二圈會被編入E組，與伊朗、烏茲別克及土庫曼同組。

AFC早前確認由於斯里蘭卡獲准參賽，比賽球隊增加至48隊，令原定亞洲排名第27位的港隊，未能取得第3檔次最後一席，直入第二圈。最終跌落第4檔次的港隊，在第一圈抽中不丹，賽事將於10月12及17日，以主客制形式舉行，港隊會先主後客。世界排名第185位的不丹，今年5場比賽未嘗一勝，僅取得1和4負。雙方曾在2015年世盃第二圈外圍賽分組賽碰頭，當時港隊作客1球險勝對手，而主場則以7比0大勝而回。另外，同日緊接進行第二圈抽籤，港隊順利晉級的話，將被編入E組，同組包括伊朗、烏茲別克及土庫曼。

或影響備戰亞洲盃部署 港隊突然要由第一圈打起，主教練莊恩安達臣表示「只可接受」：「抽中世界排名185位的不丹是不錯的，但這或會影響球隊部署，令我們未能約戰實力較強的球隊備戰『亞洲盃』。」安帥又提到第2圈的3支分組賽對手，實力同樣強勁，但自己暫時不會想得太遠，會先專注在對不丹的兩場主客比賽上。

亞運男足被編入C組 至於杭州亞運男、女足賽事抽籤結果亦出爐，連續3屆皆在16強止步的港隊男足，以第3檔次被編入C組，將與烏茲別克、阿富汗、敍利亞同組，小組頭2名以及4支小組最佳第3名能夠晉級；而上屆在8強止步的港隊女足，今屆則身處E組，同組對手包括南韓、菲律賓及緬甸，各組首名連同3支最佳次名球隊得以躋身8強。