女子花劍隊世界賽打出驚喜

世界劍擊錦標賽昨天續於意大利上演，近年冒起的18歲女花小將陳諾思（Daphne）表現出色，於64強以15比12擊退中國劍手陳情緣，與符妤名齊齊進入32強。可惜其後二人分別負於意大利及美國劍手，32強止步，但已創個人最佳。

曾奪法國劍擊馬拉松冠軍的陳諾思日前於小組賽及淘汰賽過關斬將，躋身女花正賽64強賽事，面對上月剛在武漢贏得亞洲劍擊錦標賽女花個人賽金牌的陳情緣，Daphne甫開賽已打得主動，首節領先9比6。雖然陳情緣世界排名比自己高38位，比分亦續漸拉近，但Daphne淡定應戰，終以15比12報捷。不過其後她挑戰意大利好手艾美高，卻以9比15落敗，無緣16強。

另一港隊代表符妤名首仗以15比6力挫新加坡的WONG Maxine Jie Xin，但32強以11比15不敵東京奧運金牌得主、美國的Kiefer Lee。另外，鄭曉為以10比15不敵意大利的馬天娜，首圈止步。

張家朗今日登場 另邊廂，同日舉行的男重賽事中，港隊代表周澤軒首圈以13比14負於美國劍手卓斯頓。世界賽今日將進行男子花劍及女子佩劍賽事，其中奧運劍神張家朗直入正賽，這是他上月手腕受傷後首個賽事。