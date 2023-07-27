角色轉換為紅軍孭飛 葉耀邦：證明衝冠實力！

籃球逃不過新舊交替，南華亦不例外。幾大主力離隊，讓不過24歲的葉耀邦，搖身一變成為「經驗球員」：「有些退役，有些去打NBL，剩下的舊人不多，每個角色變得非常重要。像我、元仔（曾湛元）和民淇（林民淇）幾個後生都要挺身而出，得分之餘，還要串連球隊。」

南華稱霸甲一多年，對手無一不想打倒這支長勝軍，今季，被視為最好機會。「別人覺得我們是underdog，但他們有他們看法，我們做好自己就行。」過往陣容鼎盛，但只是過往。所謂做好自己，是與當下身邊人奮鬥：「我們陣容或許沒之前好，但年輕了，有不同衝擊力，會證明給滿貫、東方他們看，我們在同一個水平，有力競爭冠軍。」

定下目標展示進步 南華下場硬撼東方，對方新教練並不陌生，正是曾任教「紅軍」3年的巴拿莫域：「Mensur這3年來教了我們很多，一年多沒見面，想讓他看見我的進步。」葉耀邦亦下定決心擔大旗：「場均9至10個籃板，4至5次助攻，是我給自己的standard。」