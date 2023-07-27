90:42大勝建龍飛馬 南華全民皆兵旗開得勝

換班主、換帥、換主力……讓南華的衞冕旅途蒙上陰霾。但昨晚男子高級組銀牌，「紅軍」用行動回應質疑，上陣11人點點開花，以90比42大勝建龍飛馬，寫下今季最大分差，下場與香港東方上演「紅藍對決」。

過往南華對上「Big 4」之外球隊，總是早早拉開比分，但今季人腳大變（主力梁兆華、陳張敏和張延隆離隊，吳繼武接掌兵符），加上余理洋和曾湛元缺陣，開局落後0比6，讓人擔心「紅軍」實力不再。不過，南華迅速調整，藉防守反擊取回主導，其中楊嘉駿快攻入樽，讓全場驚呼，反超前17比13。

建龍洋將漢尼拔復任正選，周健宏戴上面罩復出，但新陣容磨合不足，不時「牛油手」，短短兩節出現17次失誤。南華自然沒有放過機會，林民淇和鄭凱安充當炮台，葉耀邦頻頻殺入籃下博犯，半場領先45比19。

建龍隊長馮嘉豪射入兩球三分，但朱亮手感發燙，一手包辦封阻、偷波、上籃和三分，單節攻入13分，為南華拉開30分差距進入末節，把剩餘時間留給小將。他們不負眾望，輪流轟炸籃框，上陣11人均有得分下，以90比42大勝建龍，寫下今季最大分差。

南華有4人得分上雙，朱亮13投8中，輕鬆攻入19分；葉耀邦表現全能，貢獻13分、7個籃板、5次助攻及4次偷波；由南青提拔上來的陳怡富和鄭凱安，分別取得12分和11分。

滿貫輕取崇德飛鷹 同晚另一場賽事，滿貫有新援蓋帝斯登場，在籃下展現強大優勢，配合另外幾位主力包括蔡再懃及李琪的剷籃搶分，最終滿貫以93比78擊敗崇德飛鷹。圖/文：余樂詩、許思彤