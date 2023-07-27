1場決賽2項新世界紀錄 何詩蓓200自屈居第4

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨晚在福岡舉行的世界游泳錦標賽，出戰女子200米自由泳決賽與獎牌擦身而過，與強手力戰後分別不敵兩位打破世界紀錄的澳洲女將及加拿大天才泳手，以1分53秒96第4名衝線，Siobhan爭取個人及香港游泳史上首面長池獎牌仍要再等待。

25歲的何詩蓓是這場決賽中，年齡最大的泳手，東京奧運在此項奪得銀牌的她被編在第2線道，而奧運金牌得主澳洲的堤密絲則列第4線。16歲加拿大天才少女麥恩杜殊與上屆銀牌得主澳洲19歲新星奧姬娜嫺分別於第5及第3線。4位爭標大熱起步已鬥得激烈，何詩蓓與堤密絲初段稍為帶出，而完成首100米後，Siobhan位列第3，然而已袋走400米自由泳金牌的堤密絲與奧姬娜嫺一直保持破世界紀錄的時間衝向終點，而在最後衝刺時，何詩蓓僅負加拿大的麥恩杜殊，以1分53秒96獲得第4名，無緣獎牌。

至於上屆銀牌得主奧姬娜嫺則游出新世績的1分52秒85，力壓奧運冠軍的隊友堤密絲奪金。值得一提是獲得銅牌的加拿大新星麥恩杜殊，所造出的1分53秒65也打破了世界青年紀錄。

今日轉戰100自初賽 何詩蓓過去在2021及2022年短池（25米）世錦賽先後奪得金牌，然而她一直期望可踏上長池世錦賽的頒獎台，今日Siobhan將出戰另一主項女子100米自由泳初賽，試圖向此項獎牌作出挑戰。