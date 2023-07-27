新季第5名超齡兵或懸空 香港U23未來有待討論

港超聯球隊香港U23昨午假將軍澳足球訓練中心，舉行新季開操及記者招待會。球隊暫時只得4名超齡球員，主教練司徒文俊透露來季「註5出3」的限制有望放寬，正落力尋找最後一人，但不排除會懸空。主要贊助人霍啟山則指第4季會否續戰港超仍有待討論，球隊下月9日將前赴佛山三水進行密集式訓練。

香港U23新季續以年輕球員為骨幹，全隊平均年齡約20.9歲，羅致了林學㬢及杜國樑等9名新球員，昨日記者會上更即場公布馬阡浩、羅焌軒及余毅行加盟。同時球隊多達11名球員離隊，包括5名超齡球員黃浩然、張俊軒、袁世傑、羅曉聰及郭子堦。至於隊長則由林學㬢擔任，副隊長為杜國樑及鄭進泓。

「司徒Sir」：重視球員成長 香港U23今季陣容大變，主教練司徒文俊承認磨合需時，同時慶幸一班本地年輕球員獲其他友會垂青，達到球隊成立目的：「如果唔係有香港U23，我諗佢哋唔會有千幾二千分鐘嘅出場時間。」提到今季目標，「司徒Sir」笑言「邊個唔想贏」，並指大家可將注意力集中在球員成長方面。

香港U23為全華班球隊，並設有「註5出3」超齡球員限制，暫時只得林學㬢、杜國樑、吳文希及梁煒烽4人，「司徒Sir」透露仍在找尋合適人選：「可能有機會放寬至『註5出5』，調動會更有彈性。不過第5個『超齡位』未落實，搵唔啱唔排除懸空，等季中再算。」

足總主席、球隊主要贊助人霍啟山亦有出席記者會，更親自落場參與操練。香港U23來到暫定營運3年的最後一季，對於會否再有第4季，他表示有待討論：「之前兩季幫到好多唔同球員，證明球隊成立係成功。季中會做檢討同討論，聆聽其他球隊意見。3年前球隊成立時連8隊都唔夠，依家總算過咗最困難時間。」圖、文：李浚湣、林卓臻

林學曦（右）新季成為球隊隊長。 霍啟山