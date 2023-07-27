季前熱身賽 傑志2:3負武里南聯

日前已到達泰國展開集訓的去季香港「3冠王」傑志，昨晚在武里南體育場與連續兩季於泰國聯賽成為「3冠王」的武里南聯進行友賽。傑志上半場雖有新加盟的祖連奴先開紀錄，惟仍以2比3不敵主隊。

祖連奴米基爾入波 「藍鳥」是役派出兩名新兵擔正，丹卓斯基鎮守中路，祖連奴連同明加索夫及伊高沙托尼攻堅，查理史葛、陳俊樂及基爾頓組成中場鐵三角，金信煜，米基爾和潘沛軒先列後備。武里南聯初段頻於兩翼製造攻勢，令傑志頗為受壓，7分鐘，杜美度妙傳予素柏猜，後者起腳被保羅救出。13分鐘，基爾頓成功逼甩對方腳下球，推至禁區後助攻祖連奴射入，「藍鳥」先開紀錄。29分鐘，瑞爾戴耶夫左路擺脫羅梓駿後傳中，杜保亞門前頂成1比1。36分鐘，伊高沙托尼右路傳中，陳俊樂禁區頂起腳省中對方球員，之後基爾頓攻門高出，上半場補時階段，素柏猜接應角球頂入，武里南聯反超2比1完半場。

「藍鳥」換邊後作不少調動，金信煜、米基爾及艾里奧等入場後立即見效，明加索夫47分鐘左路傳中，米基爾頂成2比2。52分鐘，陳晉一橫傳予明加索夫射入，惟被判越位在先，入球無效，隨後武里南聯攻勢，杜保亞小禁區勁射被艾里奧護空門。「藍鳥」之後攻勢較盛，惜遲遲未取得入球，更於83分鐘被杜保亞頂入，傑志餘下時間傾力反撲，始終未能平反敗局，終以2比3告負。

朱志光：練兵效果理想 傑志總監兼主教練朱志光指球隊狀態仍有改善空間，但表示球員久疏戰陣，對整體發揮已感滿意，形容是役練兵效果理想：「好開心對手都好認真去踢，希望可以藉住比賽提升狀態。」「朱Sir」又透露奧拿斯處理簽證問題後，預計可於今早歸隊。鄧文滔報道